Ripartenza non ottimale per il volo Genova – Lamezia Terme, guasto in volo e passeggeri tornati in Liguria

C’erano circa 100 passeggeri sul volo che questa mattina è partito dall’aeroporto di Genova in direzione Lamezia Terme. A bordo molte famiglie dirette in Calabria per trascorrere qualche giorno di mare, ma la vacanza è iniziata con panico, terrore, paura.

Quando il volo Volotea sorvolava Livorno uno strano rumore disturbava i passeggeri, poi prontamente avvisati dal comandante che a causa di un guasto al motore erano costretti a tornare indietro.

“E’ calato il gelo tra tutti noi”, ha raccontato uno di loro quando l’aereo è atterrato in emergenza sulla pista del Cristoforo Colombo che, secondo protocollo, era pieno di pompieri e ambulanze. Tanta paura ma nessun ferito.