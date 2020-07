Esclusa dalla procedura pur essendo idonea, il Tar condanna l’Asp

Esclusa dalla procedura pur essendo risultata prima in graduatoria ed idonea alla funzione di Presidente dell’organismo di valutazione all’Asp.

Per questo motivo una professionista si è rivolta al Tar presentando ricorso contro l’Azienda sanitaria al fine di ottenere l’annullamento della deliberazione della Commissione Straordinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro del 4 marzo 2020, n. 111, avente per oggetto “Costituzione Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’A.S.P. di Catanzaro – Nomina Componenti” e della presupposta nota, del 26 febbraio 2020, prot. n. 22421, a firma della medesima Commissione Straordinaria, avente per oggetto “Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.) in forma collegiale dell’A.S.P. di Catanzaro”, nella parte in cui la ricorrente, pur valutata prima in graduatoria ed idonea alla funzione di Presidente dell’OIV, è stata illegittimamente esclusa dalla procedura; della deliberazione della Commissione Straordinaria dell’11 giugno 2020, n. 349, avente per oggetto “Indizione avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina del Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma collegiale dell’A.S.P. di Catanzaro” e della nota “presupposta”, a firma della medesima Commissione Straordinaria del 9 giugno 2020, prot. n. 60546 di cui non si conosce il contenuto.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso e condannato l’Asp alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese e competenze di lite. In sostanza per il Tar “la ricorrente è l’unica candidata che possiede i requisiti per essere nominata presidente dell’organismo, sicché, essendo possibile la conferma dell’incarico, non vi era ragione per decidere difformemente”.