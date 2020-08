Domani i funerali di Luigi Peluso, 3 gli indagati per l’incidente di mercoledì sulla statale 106

Saranno celebrati domani, alle 11.30 nella cattedrale di Lamezia Terme, i funerali di Luigi Peluso, il giovane trentenne rimasto vittima, assieme al collega Salvatore Fiumara, 61 anni di Vena di Maida, dell’ennesimo terribile incidente avvenuto mercoledì sulla Strada Statale 106 nel territorio comunale di Cropani Marina, nei pressi del bivio per Cropani Superiore e Sersale, al km 204 + 4.

I due, corrieri per conto della Gls, verso le 6.30 del mattino viaggiavano a bordo di una Fiat Multipla con altri due colleghi di lavoro per raggiungere Crotone e ritirare il furgone per le consegne, quando all’improvviso il conducente del veicolo, per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sellia Marina e della magistratura inquirente, ha tamponato un furgone cassonato Renault che era fermo ai lati della carreggiata, nella stessa direzione di marcia.

Un impatto tremendo che ha interessato soprattutto la parte destra della vettura e che è stato subito fatale a Peluso, terzo trasportato sul sedile del passeggero anteriore e che è deceduto praticamente sul colpo: Fiumara, invece, sarebbe spirato poche ore più tardi all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

I familiari dell’incolpevole trentenne, attraverso il consulente personale Giuseppe Cilidonio, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, per essere assistiti sia nell’iter risarcitorio sia nel procedimento penale per omicidio stradale aperto dalla Procura di Catanzaro per il tramite del Pubblico Ministero dott Domenico Assumma, che li vede parti offese.

Il Sostituto Procuratore, anche come atto dovuto per consentire loro di nominare eventuali consulenti di parte, ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone, V.P., 42 anni, di Sellia Marina, C. C., 59 anni, di Simeri Crichi, e D. C., 40 anni, di Marcellinara.

Il Pm non ha ritenuto necessario procedere con l’autopsia sulla salma di Peluso, dando già il nulla osta per i funerali, ma l’ha invece disposta per Fiumara unitamente a un esame esterno su 2 dei 3 indagati, ossia gli altri occupanti della vettura che sono sopravvissuti, con l’obiettivo di accertare con sicurezza chi fosse effettivamente alla guida del veicolo.

A tal scopo Assumma ha incaricato come proprio consulente medico legale Isabella Aquila: l’incarico sarà conferito lunedì, alle 12, presso il Palazzo di Giustizia di Catanzaro.