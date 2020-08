Importante perdita nei pressi di località Francica, domani a secco i serbatoi idrici di Canneto alto e basso, Sambiase alto e basso e Caronte

La So.Ri.Cal. S.p.A. comunica che poche ora fa è stata individuata una nuova e importante perdita nei pressi di località Francica, sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco che rifornisce i serbatoi idrici di Canneto alto e basso, Sambiase alto e basso e Caronte.

La stessa società regionale ha previsto di realizzare l’intervento di riparazione nella giornata di domani, pertanto, a partire dalle 8, e fino a ultimazione lavori, previsti per la tarda serata, sarà sospesa l’erogazione ai sistemi di accumulo sopra riportati. L’intervento So.Ri.Cal. proseguirà senza soluzione di continuità e successivamente sarà gradualmente ripristinata la fornitura idrica ai serbatoi.

La Lamezia Multiservizi S.p.A. monitorerà lo stato di riempimento dei serbatoi e garantirà il regolare servizio di distribuzione dell’acqua potabile per tutta la mattinata e sempre nei limiti delle disponibilità idriche offerte dagli stessi sistemi di accumulo. Per tali motivi, eventuali disservizi potrebbero verificarsi solo a partire dal primo pomeriggio.

Le zone interessate sono: località Savutano, località Barbuto, località Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale San Bruno, località Caronte, località San. Sidero e località Sant’Ermia.