La squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta sulla statale 18 in località Marinella per un incidente stradale.

Due le vetture coinvolte in un frontale, una Volkswagen Passat ed una Ford Focus, mentre una terza vettura è stata coinvolta in modo lieve in quanto riusciva a scansare le prime due.

Di 4 persone il bilancio dei feriti, 3 adulti ed 1 bambino, con i 2 adulti occupanti della Ford Focus estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco, e tutti i feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

A seguito dell’impatto la Volkswagen passat veniva interessata da incendio, prontamente estinto dai vigili del fuoco, mentre il tratto di strada interessato dalle operazioni è stato chiuso momentaneamente al traffico.