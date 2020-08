Nella notte tentativo di furto presso il campo sportivo Guido D’Ippolito

La Società Vigor Lamezia si dichiara vicina ad Antonio Bonconsiglio che la scorsa notte ha subito un tentativo di furto presso il campo sportivo Guido D’Ippolito. L’agronomo si sta occupando, su commissione della società, in queste settimane del ripristino del manto erboso della struttura sportiva, e questa mattina ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine prontamente intervenute.

Ignoti si sono introdotti furtivamente all’interno dello stadio prelevando un macchinario per la cura dell’erba, che è stato poi ritrovato in prossimità della struttura, in una zona abbandonata alle incurie, insieme agli attrezzi probabilmente utilizzati per lo scasso e sequestrati dalla Polizia.

«Nella speranza che tali gesti ignobili restino isolati», il Presidente Saladini esprime tutta la sua amarezza per l’accaduto, «non saranno tali episodi a scoraggiarci, continueremo a lavorare alacremente per concretizzare il nostro progetto sportivo e sociale. Lamezia non è questa»