Incendio scoppiato da mezzogiorno a Conflenti, intervento in corso foto

Le operazioni proseguiranno per tutta la notte, ed in contemporanea un’altra squadra è impegnata in un incendio alla località Marignano

Dalle 12 il Nucleo Emergenze Reventino Savuto è intervenuto con 2 squadre e 2 mezzi su uno dei più vasti incendi di questa estate. Su chiamata della Sala Operativa a San Mazzeo nel Comune di Conflenti, il fuoco su più fronti ha impegnato sul posto anche le squadre AiB di Calabria Verde, i Vigili del Fuoco e la protezione civile comunale di Conflenti, il DOS Mamone e una squadra di 3 elicotteri.





Le operazioni proseguiranno per tutta la notte, ed in contemporanea un’altra squadra è impegnata in un incendio alla località Marignano.

