Fissata l’adunanza in Corte di Cassazione per la richiesta di incandidabilità nei confronti di Paolo Mascaro

Fissata l’adunanza in camera di consiglio in Corte di Cassazione per la richiesta di incandidabilità avanzata nei confronti di Paolo Mascaro, attuale primo cittadino di Lamezia Terme.

La data è quella del 30 novembre, alle 10, dopo che nel passaggio precedente si erano riuniti i ricorsi presentati in un’unica pratica.

L’attuale primo cittadino era risultato candidabile sia in primo che in secondo grado dopo il procedimento che ha portato lo scioglimento del consiglio comunale lametino a novembre del 2017.