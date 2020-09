Assolto l’amministratore delegato di Ecosistem srl dal reato di traffico illecito di rifiuti presso la discarica di Camastra

Oggi negli uffici giudiziari del Tribunale di Palermo è stata data lettura della sentenza di assoluzione nei confronti di Salvatore Mazzotta, Amministratore Delegato della società Ecosistem Srl di Lamezia Terme, difeso dall’avvocato Elisabetta Saffioti, esperta in materia ambientale, in ordine alla contestazione del reato di traffico illecito di rifiuti presso la discarica di Camastra.

“La vicenda che ebbe inizio nel 2014 allorquando furono sollevate le accuse nei confronti di molteplici operatori economici operanti nel settore rifiuti, ha avuto, per Mazzotta, l’epilogo non solo sperato ma addirittura certo”, rimarca l’avvocato Saffioti, evidenziando che “l’iter processuale non avrebbe potuto avere altra definizione essendo indiscussa la totale estraneità dell’Amministratore Delegato ai fatti contestatigli, ed essendo assodata la condotta pienamente adeguata ai crismi legali della Ecosistem Srl, società leader nel settore della gestione dei rifiuti, e dei suoi dirigenti, i quali hanno sempre operato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale con diligenza, professionalità e scrupolosa attenzione”.

La convinzione circa la correttezza dell’operato dell’amministratore ha guidato la strategia difensiva ricaduta sulla scelta di opzione del rito abbreviato, provvidenziale per una veloce definizione della posizione di Salvatore Mazzotta.