Cambio ai vertici dei carabinieri a Lamezia Terme con il tenente colonnello Sergio Molinari e il maggiore Christian Bruscia

Presentati oggi a Catanzaro il tenente colonnello Sergio Molinari, nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme, ed il maggiore Christian Bruscia, Comandante della Compagnia di Lamezia Terme.

Ufficiale dei ruoli normali dell’Accademia Militare, arruolatosi nel 1996, Sergio Molinari è stato impiegato nel precedente incarico presso l’Ufficio Bilancio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, operando nella branca finanziaria dello Stato Maggiore.

Con pregresse esperienze operative in Lombardia (comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Milano Porta Monforte) e Sardegna (comandante della Compagnia Carabinieri di Sassari), ha assunto il comando del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme subentrando al tenente colonnello Massimo Ribaudo, che a sua volta è stato destinato a nuovo e prestigioso incarico presso l’Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare del Comando Generale dell’Arma.

Il Maggiore Christian Bruscia, dal 07 settembre 2020, ha assunto l’incarico di Comandante della compagnia carabinieri di Lamezia Terme sostituendo il capitano Tribuzio, trasferito ad altro prestigioso incarico a Caserta.

L’ufficiale, di origini toscane, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena, completando il percorso di studi alla Scuola Ufficiali di Roma dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Per 10 anni ha avuto incarichi operativi di comando all’interno della Seconda Brigata Mobile carabinieri svolgendo servizio presso il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” e il GIS (Gruppo d’Intervento Speciale) prendendo parte ad attività operative in Italia e all’estero.

Ha preso parte alla missione ISAF in Afghanistan ed è stato responsabile della scorta e della sicurezza delle Ambasciate Italiane a Baghdad e a Tripoli, mentre in Niger, nell’ambito della missione MISIN, si è occupato della formazione del reparto di controterrorismo della Guardia Nazionale del Niger.