Ammonta a 326.936,62 euro il totale delle multe elevate nel 2018 dalla polizia locale e non ancora pagate

Ammonta ad un importo complessivo di 326.936,62 euro il totale delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate dalla polizia locale per violazioni al Codice della Strada non pagate nei termini di legge nel 2018 a Lamezia Terme.

A gennaio del 2018 erano state previste in 500.000 euro tali entrate, sulla scia del consuntivo 2017, il cui 75% (ovvero 375.000 euro, resta non vincolato l’ulteriore 25% dei proventi previsti, pari ad 125.000 euro) doveva essere diviso in attività della polizia locale.

A 2 anni di distanza si attendono ancora i pagamenti delle infrazioni per gran parte di quanto previsto.