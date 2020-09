Incidente mortale sulla strada che porta da Amato a Lamezia Terme

Incidente mortale costato la vita ad un quarantenne. Il fatto è accaduto sulla strada che da Amato porta verso Lamezia Terme. L’uomo, a bordo di una mini cooper, è uscito fuori strada per cause in corso di accertamento.

Sul posto è arrivata la squadra dei Vigili del Fuoco di Sellia Marina, oltre che carabinieri e personale del 118. E’ stato necessario richiedere l’intervento di un’autogru per il recupero del mezzo.

La vittima, Daniel Villella, era un imprenditore appassionato di motori.