Muro esterno con recinzione, dopo le ultime piogge, franato all’interno dell’alveo del torrente Piazza

Dopo il maltempo dei giorni scorsi si segnala anche qualche danno collaterale in città.

E’ il caso di un muro esterno di un parcheggio con recinzione che, dopo le ultime piogge, è lentamente franato all’interno dell’alveo del torrente Piazza, come immortalato dalla foto scattata dal ponte che collega via Marconi e via Capitano Manfredi con via Cristoforo Colombo e via dei Mille.

Tra fondi ottenuti dalla Regione, ed altri richiesti al Ministero, il Comune di Lamezia Terme ha già previsto alcuni interventi per la pulizia di alcuni corsi d’acqua, ma un intervento radicale e risolutivo richiederebbe maggiori risorse in modo costante ed una concertazione stabile tra tutti gli enti coinvolti a vario titolo.