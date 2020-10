Ieri a Curinga, nella frazione di Acconia, Carabinieri della Compagnia di Girifalco e personale specializzato del Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) di Catanzaro, impegnati in servizio di contrasto dei reati ambientali, hanno fatto accesso a una sede d’impresa attiva nella frantumazione, lavorazione e selezione di inerti, rilevando l’assenza delle previste autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera e scarico di acque reflue industriali.

I militari hanno posto l’impianto di produzione sotto sequestro e deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria lametina l’imprenditore curinghese titolare della struttura.