Rottura notturna sulla condotta di adduzione dell’acquedotto Sambuco

La So.Ri.Cal. S.p.A. ha segnalato la presenza di una nuova perdita idrica sulla condotta di adduzione dell’acquedotto Sambuco, diramazione Sambiase. La fornitura idropotabile diretta ai serbatoi cittadini di Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte è stata immediatamente sospesa è nei prossimi minuti inizieranno i lavori di riparazione.

Dalla società regionale fanno presente che l’intervento di riparazione verrà condotto il più rapidamente possibile e proseguirà senza soluzione di continuità fino al completo ripristino della condotta, previsto per la prima mattinata di domani.

Si informano gli utenti che, laddove i lavori non dovessero concludersi secondo quanto previsto da So.Ri.Cal., potrebbero verificarsi disservizi idrici nelle seguenti zone: Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.