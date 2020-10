La Questura di Catanzaro cerca un immobile più economico per il commissariato lametino di polizia

La Questura di Catanzaro cerca un nuovo immobile più economico dove trasferire il commissariato di polizia attualmente in via Perugini, anche se al momento si è avviata solo un’indagine conoscitiva di mercato non vincolante.

Lo stabile occupato ad oggi ha un costo annuo di locazione di 258.762,21 euro, oltre Iva, e si cerca così una soluzione alternativa meno costosa che sia possibilmente nel centro città, facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati, con una volumetria di 1300 mc circa e 4100 mq circa dovendo ospitare 120 unite lavorative al proprio interno.

Lo stabile dovrà garantire entro 60 giorni spazi adeguati per:

uffici amministrativi e connettivi 2500 mq

ufficio dirigente 30 mq

archivi di deposito atti 120 mq

2 camere di sicurezza 45 mq

ufficio immigrazione e sala d’attesa 150 mq

sala riunioni 250 mq

armeria 25 mq

sala intercettazioni 35 mq

locali reperti 25 mq

centrale operativa 80 mq

sala benessere 45 mq

corpo di guardia 35 mq

autorimessa per almeno 15 autovetture 350 mq

palestra (compresi spogliatoi e accessori) 300 mq

area esterna (compresi parcheggi) 2500 mq

alloggio dirigente 110 mq

alloggi collettivi 20 posti letto

Tra gli impianti richiesti, oltre a quelli dei servizi base, anche quelli di videosorveglianza, controllo accessi, allarme intrusione, antincendio, spegnimento automatico negli ambienti destinati ad archivio, 350 punti rete Lan, mentre gli uffici in cui è prevista l’interazione con il pubblico dovranno essere al piano terra con locali divisi tra front office e back office.

Il contratto che si ricerca avrà una durata minima di 6 anni, con plico da consegnare a mano o tramite raccomandata entro mezzogiorno del 12 novembre in Questura.