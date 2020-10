“Airport Healt Accreditation” a scalo Lamezia Terme, la soddisfazione della CCIAA di Catanzaro

La Camera di Commercio di Catanzaro apprende con particolare soddisfazione la notizia del conferimento all’aeroporto di Lamezia Terme del “Airport Healt Accreditation”, riconoscimento internazionale che certifica l’attenzione e il buon lavoro svolti dal mangement di Sacal nella gestione dell’emergenza Covid-19 nello scalo dell’area centrale della Calabria.

La gestione della pandemia è tema particolarmente complesso per chi, come Sacal, si trova a dover necessariamente contemperare l’esigenza di mobilità nazionale e internazionale con la stringente urgenza di garantire e tutelare la salute pubblica: l’attestazione conferita dall’Airports Council International dimostra che un compito così complesso è stato e viene svolto nella maniera migliore e più adeguata. Tale circostanza aggiunge un ulteriore tassello di sicurezza a chiunque abbia voglia o esigenza di viaggiare da e per la Calabria. La notizia è dunque motivo di profonda soddisfazione per la Camera di Commercio di Catanzaro.