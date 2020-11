Operazione “fratelli d’acciaio”, coinvolti 7 tra imprenditori e prestanome

Nel corso della mattinata odierna, i finanzieri del comando provinciale di Catanzaro, coordinati dal procuratore della repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Curcio e dal sostituto procuratore Marta Agostini, stanno dando esecuzione, in diverse regioni del territorio nazionale (Lombardia, Piemonte, Puglia e Calabria), ad una misura cautelare personale e reale emessa dal g.i.p. presso il tribunale di Lamezia Terme – Rossella Prignani – nei confronti di 7 soggetti, imprenditori e loro “teste di legno”, operanti nel settore della fabbricazione e commercializzazione del legno e dell’acciaio, ritenuti, a vario titolo, responsabili di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di innumerevoli reati di bancarotta fraudolenta e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ai danni dell’erario.

In particolare, i militari delle fialle giamme lametine stanno notificando l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di:

Mercuri Alfredo, classe ‘64, di Lamezia Terme

De Fazio Antonio, classe ‘68, di Lamezia Terme

Banchini Alberto Pietro, classe ‘60, di Milano,

Nonché’ quella di interdizione all’esercizio di attività’ professionali e d’impresa nei riguardi di:

Mercuri Manny, classe ‘73, di Lamezia Terme

Ventura Felice, classe ‘64, di Lamezia Terme

Villella Antonello, classe ‘74, di Lamezia Terme

Villella Romano, classe ‘52, di Lamezia Terme

Contemporaneamente, i finanzieri stanno eseguendo il sequestro preventivo delle quote societarie della Dierre Alluminio s.r.l. e della Allmer s.r.l., per un valore di circa 3,5 milioni di euro, e delle somme di denaro, costituenti il profitto del reato, per un ammontare complessivo di circa 2,5 milioni di euro.

L’operazione odierna giunge al culmine di una complessa ed articolata attività di indagine, che ha consentito di disvelare un artificioso sistema fraudolento posto in essere dal gruppo Mercuri, nota famiglia imprenditoriale lametina.

In particolare, talune loro società, dopo aver accumulato consistenti debiti di natura tributaria e contributiva, negli anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, sono state svuotate di tutti i beni, in favore di altre imprese, sempre riconducibili al medesimo nucleo familiare, gestite direttamente dagli stessi ovvero affidate a prestanome.

Il congegnato sistema fraudolento è stato celato attraverso l’emissione, negli anni precedenti il fallimento di tali società, di fatture per considerevoli importi, attestanti l’esecuzione di prestazioni di servizi e/o la cessione di beni da parte delle società decotte nei confronti delle altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, il cui pagamento era garantito da “effetti cambiari” (tratte) quasi totalmente non onorati, a tal punto che le stesse società sono state oggetto anche di pignoramento mobiliare da parte di Equitalia sud spa per svariate centinaia di migliaia di euro.

Le investigazioni dei militari del gruppo della guardia di finanza di Lamezia Terme hanno consentito di acclarare che la “cambializzazione” era stata artatamente predisposta dai responsabili delle società fallite e delle altre imprese del “gruppo”, allo scopo di lasciare volutamente a carico delle società fallite una consistente esposizione debitoria, pari a circa 10,5 milioni di euro, nei confronti dello Stato.

Le imprese Dierre Alluminio s.r.l. e Allmer s.r.l., oggi oggetto del sequestro preventivo delle rispettive quote sociali, rappresentavano l’ultimo anello della filiera ove sono stati riversati i beni fraudolentemente sottratti dalle altre compagini del gruppo imprenditoriale, a danno dei creditori e dell’erario.