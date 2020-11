Militari a Lamezia terme per i controlli in stazione ed in aeroporto. Le decisioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza

Sono più di 8.000 le persone controllate dalle Forze dell’ordine dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm che ha introdotto la “zona rossa” in Calabria. Oltre 90 le persone sanzionate, 775 gli esercizi commerciali sottoposti a verifica e 5 ai quali è stata comminata una sanzione, Sono questi i dati emersi dalla riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, tenutasi negli uffici del Governo di Catanzaro e presieduta dal Prefetto Maria Teresa Cucinotta.

Potenziamento dei controlli allo scalo e alla stazione di Lamezia

I controlli, da quanto si apprende da una nota ufficiale, proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’ausilio della Polaria, della Polfer e dei militari del progetto strade sicure all’aeroporto e alla stazione di Lamezia. Durante la riunione di oggi, alla quale hanno partecipato i vertici delle Forze dell’ordine impegnate e Sergio Abramo, nella doppia veste di sindaco del capoluogo e Presidente della Provincia, non sono emerse comunque particolari criticità in merito al rispetto delle regole imposte per contenere il contagio da Covid-19