L’aula bunker sarà pronta tra il 10 e il 15 dicembre, nuova sede della Procura di Catanzaro l’anno prossimo

Lavori conclusi entro un mese nell’area industriale per il maxi processo Rinascita Scott.

«L’aula bunker sarà pronta tra il 10 e il 15 dicembre, è uno dei progetti a cui ho pensato quando sono sceso a Catanzaro per realizzare un nuovo modo di gestire la giustizia», annuncia Nicola Gratteri, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, «con questa struttura risparmiamo 255 milioni di euro all’anno. Tutti i giorni vado in cantiere, parlo con gli ingegneri».

Altro annuncio è che «entro il 2021 ci sarà la nuova procura, in un monastero del 400 restaurato, risparmiando oltre 1.700.000 euro», e dopo aver bocciato l’arrivo di Gino Strada a commissario ad acta blocca anche eventuali indicazioni sul suo nome per altri incarichi: «Non ho mai pensato di mollare, amo troppo questo lavoro. Ho ricevuto tante offerte di incarichi in questi anni, ma ho sempre rifiutato perché mi sentirei un vigliacco a lasciare»