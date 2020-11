Abbandona illecitamente rifiuti in località Cutura, i carabinieri la identificano con una bolletta della luce

Venerdì i carabinieri accertano la presenza di rifiuti solidi urbani abbandonati in Località “Cutura”, consistenti in legno, carta, cartone rifiuti vegetali, vetro, ecc. Tra gli stessi viene rivenuta anche una busta in plastica con all’interno una bolletta del servizio elettrico, risalendo così all’intestataria della stessa, ritenendola anche responsabile del reato di abbandono illecito di rifiuti.

Per tale motivazione oggi il Comune di Lamezia Terme ha notificato l’ordinanza alla donna individuata chiedendo «il ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei rifiuti urbani a propria cura e spese; di provvedere allo smaltimento dei rifiuti ivi presenti entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente, attraverso il conferimento degli stessi presso impianti specializzati, al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi della normativa vigente con tracciabilità dell’avvenuto corretto smaltimento con la compilazione dei formulari di accompagnamento; che lo smaltimento dei rifiuti avvenga tramite ditta autorizzata e che al termine delle operazioni di smaltimento copia dei formulari (1° e 4° copia) siano trasmessi al Comune».

Individuato, il 13 novembre, anche il proprietario di una Citroen Jumpy di colore bianco, privo di targhe e qualsiasi segno identificativo di cat. M1 in evidente stato di abbandono nei pressi della Marinella. All’uomo è stato parimenti ordinato «di provvedere allo smaltimento del veicolo sopra citato consegnando lo stesso ad un centro di demolizioni auto autorizzato, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza; di trasmettere copia della certificazione di avvenuta consegna di rottamazione al Comune di Lamezia Terme e al Comando dei Carabinieri Forestali Stazione di Lamezia Terme».