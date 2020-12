Volare

Domenica di maltempo che ha condizionato anche il traffico aereo in tutta Italia, compresi i collegamenti con Lamezia Terme. Nella città della piana oggi pomeriggio il volo proveniente da Pisa ha dovuto fare una deviazione a Catania, venendo poi successivamente riposizionato nello scalo calabrese. Altro disagio per i passeggeri partiti dalla Calabria verso Venezia (rispetto alle 14:45 decollati solo dopo le 17:33), con il velivolo che in avvicinamento all’aeroporto lagunare ha dovuto poi effettuare l’inversione di rotta verso Bologna.