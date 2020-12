Calabria zona gialla da domenica, per Spirlì “ci sono i giusti presupposti”

La possibilità di lasciare la zona arancione e divenire zona gialla esiste. E’ reale e concreta. Ed entro poche ore potrebbe trovare conferma.

“Ci sono tutti i presupposti” dice il presidente facente funzioni della Regione Calabria in un video sui social.

“Ci auguriamo che i dati che abbiamo inviato ieri al Ministero della Salute ci consentiranno di fare un salto di qualità. Ieri, dopo una stretta alle Asp di competenza, abbiamo potuto raggiungere il 63% di appetibilità dei nostri dati. Una quota altissima dato che prima eravamo al 30% poiché questi non venivano caricati dalle Asp sulla piattaforma che avevamo messo a disposizione mesi fa dotando, ognuna di essi, di qualsiasi supporto telematico. Ma non lo utilizzavano”.

Parlando in diretta sui social con i cittadini, il presidente ha anticipato un incontro in programma per stamane in Prefettura. Si tratta di un tavolo tecnico finalizzato alla riorganizzazione della ripresa della scuola dal 7 di gennaio. Si parlerà anche di trasporto pubblico. “Zona gialla, ci sono i presupposti – incalza. Ma non significa tana libera per tutti”.