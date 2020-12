Al voto in sole 4 sezioni ma soddisfatti i legali degli ex candidati a sindaco Cristiano e Zizza

Anche se chiedevano un annullamento totale del voto del novembre dello scorso anno, e alla fine dei brogli denunciati sulla gran parte di 78 sezioni si tornerà al voto solo in 4 per il rinnovo del consiglio comunale di Lamezia Terme, soddisfatti i legali delle due parti dopo la sentenza del Tar della Calabria.

Armando Chirumbolo, legale di Cristiano, Bascerano, Sonetto, reputa che «quello che noi abbiamo denunciato sin dall’inizio, poi confermato dalla Prefettura di Catanzaro, ha trovato accoglimento da parte del TAR Calabria. Il TAR tra le altre cose ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Giustizia è fatta è stata ripristinata la Legalità».

«Esprimiamo soddisfazione per la decisione del Tar Catanzaro con cui è stata annullata l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale della città di Lamezia Terme per gravi e sostanziali irregolarità riscontrate. Abbiamo sempre creduto nelle nostre ragioni e il lavoro effettuato con esattezza e puntualità dalla prefettura di Catanzaro lo ha certificato. Troppi brogli elettorali si sono verificati perché passassero impuniti. La democrazia si fonda sulla regolarità e libertà e sincerità del voto e a Lamezia, purtroppo, ciò è mancato. Riservando ogni altra valutazione al momento della lettura delle motivazioni della sentenza (non ancora depositate), ci auguriamo, quindi, che le prossime elezioni comunali si svolgano con regolarità e nel rispetto della libertà di voto e senza condizionamenti esterni affinché la città di Lamezia possa avere una guida politica e amministrativa legalmente eletta», hanno commentato gli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, rappresentanti di Zizza.