Squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento lametino è intervenuta in via Martiri di Nassirya per un incidente stradale.

Una la vettura coinvolta, una Peugeot 206, che per causa in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi fuori strada.

A bordo della vettura la conducente e sua nipote. Ambedue, illese, venivano aiutate dai vigili del fuoco ad abbandonare l’abitacolo ed affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura.