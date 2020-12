Sono in totale 284 schede a far annullare le votazioni in 4 sezioni, in che modo indagherà la Procura

Per i giudici della seconda sezione del Tar (Giovanni Iannini, presidente, Martina Arrivi, referendario estensore e Gabriele Serra, referendario) che hanno annullato il voto delle elezioni comunali di Lamezia del 10 novembre 2019 in 4 sezioni (2, 44,73 e 78), «essendovi il fondato sospetto che nelle sezioni le cui operazioni vengono annullate siano state commessi fatti penalmente rilevanti, tramite il sistema della “scheda ballerina”, il Collegio ritiene di dover trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza».

Al netto della soddisfazione degli ex candidato a sindaco Massimo Cristiano (con 2 candidati consiglieri delle sue due liste) e del Cinquestelle Silvio Zizza, su 78 sezioni le censure ammesse dai giudici amministrativi riguardano però solo 4 (bocciate le rimostranze dei ricorrenti nelle altre denunciate poiché «i meri errori di verbalizzazione o di calcolo non possono impattare sulla legittimità complessiva delle operazioni»), con in totale 284 schede che non tornano sui 62.214 cittadini iscritti nelle liste elettorali.

In particolare, potrebbe profilarsi il rischio che si sia fatto ricorso al sistema della “scheda ballerina”, «che consiste nel consegnare (fuori dall’urna) all’elettore una scheda vidimata e illecitamente ottenuta dopo averla già compilata mentre l’elettore, che tale scheda ha deposto nell’urna, dà all’uscita del seggio all’esponente criminale quella ancora intonsa che il seggio gli ha consegnato. Quest’ultima verrà riconsegnata compilata ad altro elettore, che a sua volta ne restituirà una bianca. In questo modo, grazie ad una sola scheda vidimata di cui non risulti la sorte, viene controllato e pilotato l’esercizio del diritto di voto».

Nella sezione 2 sono 111 le schede in eccesso, nella 44 si parla di 167 schede in eccesso, nella 73 invece sono 3 quelle contestate poiché «o il risultato elettorale è sbagliato (perché i voti alla carica di sindaco non sono 606 ma 603), oppure è sbagliato il numero degli elettori (che non dovrebbero essere 617, bensì 620). In questa seconda ipotesi, però, vi dovrebbero essere 3 schede bianche, che tuttavia non risultano agli atti», nella 78 «si riscontra la mancanza di 3 schede (220 schede non vidimate + 9 schede vidimate ma non utilizzate + 18 schede scrutinate =247 e non 250)» e che «l’impossibilità di ricostruire l’esatta corrispondenza tra le schede vidimate e le schede residuate dopo il voto, assieme alla incongruenza dei dati verbalizzati, induce ad annullare in parte qua le operazioni elettorali».

In esito allo scrutinio è risultato vittorioso e proclamato sindaco Paolo Mascaro, alle cui liste a sostegno sono stati attribuiti 10.669 voti, contro i 8.605 voti delle liste a sostegno di Ruggero Pegna, 6.063 voti delle liste a sostegno di Eugenio Guarascio, 2.917 voti delle liste a sostegno di Rosario Piccioni, 1.327 voti alla lista a sostegno di Silvio Zizza e 1.383 voti alle liste a sostegno di Massimo Cristiano. Nel giorno che la Prefettura indicherà, ma comunque nell’arco dei prossimi 2 mesi, a votare saranno chiamati in 2.255 divisi non equamente tra le 4 sezioni per come registrato a novembre dello scorso anno (623 nella sezione 2, 649 nella 44, 983 nella 73).

Curiosamente una delle sezioni contestate, la 73, era stata tra le ultime due a chiudere i propri conteggi, a circa 20 ore dalla chiusura del voto.

Ad oggi però nessuno ha contezza di quali siano stati i risultati certificati in quelle 4 sezioni, visto che il sito del Ministero dell’Interno riporta solo i calcoli totali, ed il sito del Comune di Lamezia Terme non ha più la precedente sezione elettorale avendo appaltato all’esterno solo per il periodo delle amministrative il report informatico.