Dal 7 al 13 dicembre da parte della Polizia Stradale di Catanzaro controlli per guida in stato di ebbrezza o stupefacenti

Il network europeo delle Polizie Stradali “Roadpol” ha attuato, nel periodo dal 7 al 13 dicembre, l’effettuazione della campagna europea congiunta denominata “Alcohol and Drugs”.

Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono 31 Paesi europei, di cui l’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, che dal mese di ottobre del 2016, ha la presidenza del gruppo.

L’Organizzazione intende sviluppare una cooperazione tra le Polizia Stradali europee per ridurre il numero delle vittime della strada e degli incidenti stradali, attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa.

Lo scopo della campagna “Alcohol and Drugs” è stata quella di effettuare controlli per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

A tal fine, la Polizia Stradale, nella settimana appena trascorsa, ha predisposto, sull’intero territorio calabrese, mirati controlli con etilometri. Sono state impiegate 51 pattuglie, coordinate anche da Funzionari, e sono stati controllati 311 conducenti di veicoli, anche di categorie professionali, di cui 2 risultati positivi.

I risultati conseguiti indicano che l’attività di prevenzione è essenziale, in quanto i controlli della Polizia Stradale non hanno fini esclusivamente sanzionatori, ma costituiscono, in modo funzionale, un ruolo strategico nell’azione di prevenzione con l’obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali. I controlli si protrarranno per tutte le vacanze natalizie.