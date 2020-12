Una delle poche opere pubbliche (anche se in questo caso si tratta di riconversione di una struttura esistente che ospitava un call center) consegnate nei tempi annunciati, e nel contempo un luogo in cui non tutti auspicano di dover entrare come chiamati in causa. Per l’aula bunker nell’area industriale lametina oggi si è aperto il sipario alla presenza del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e del Procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, che ha spinto fortemente per poter celebrare in Calabria la fase dibattimentale di “Rinascita Scott”, cogliendo poi al volo la disponibilità dei locali offerti dalla Fondazione Terina dopo l’addio dell’Abramo Customer Care.

Parti interessate in causa anche il Procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo (originario per altro della vicina San Pietro a Maida), ed il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, coinvolti nel simbolico atto di consegna delle chiavi.

La nuova aula bunker occuperà una struttura di 3.300 metri quadri lunga 103 metri, con oltre 600 posti (distanziati 120 centimetri, nel rispetto delle norme anti-Covid) per gli avvocati, scrivanie e sedie fissate al pavimento dotate di telefono, presa per il pc, e altri supporti necessari.

Saranno 3 gli ingressi divisi (pubblico, magistrati, avvocati e imputati), con un’area magistrati con stanze e bagni, 6 stanze destinate agli avvocati che dovranno interloquire con i clienti, 1 stanza per i testimoni dell’accusa e 1 stanza per i testi della difesa.

Lungo tutta l’aula sono distribuiti numerosi monitor e saranno possibili 150 videocollegamenti contemporaneamente, mentre l’aula sarà video collegata ad un sistema centralizzato di sicurezza che invierà eventuali segnali alle centrali operative di Carabinieri, Finanza e Polizia. Sono previsti oltre 300 posti per gli imputati a piede libero e uno spazio per il pubblico, con 36 bagni e anche una stanza di pronto soccorso.

Per Bonafede «a 5 mesi dal protocollo firmato l’aula bunker è completa, il che dimostra che con la giusta volontà anche in tempi difficili si possono realizzare progetti ambiziosi», reputando l’opera «segnale di presenza dello Stato, perché anche i processi impegnativi di ndrangheta si possono celebrare in Calabria».

Rimane però il problema della carenza di organico nell’ambito giudiziario, con le istanze lametine portate de visu anche dalla presidente dell’ordine degli avvocati Dina Marasco, ambito che secondo il Ministro ha già avuto le prime risposte «con 22 magistrati e 250 unità amministrative nel distretto dal mio insediamento», numeri però ancora non sufficienti secondo gli addetti ai lavori.

«L’importanza di questa giornata sta nelle parole del procuratore Gratteri, che ha ringraziato la Regione Calabria nella persona del presidente Jole Santelli. Questo giorno lo dobbiamo a Jole e alla sua intuizione politica. É un altro grande regalo che lascia ai calabresi, a 60 giorni dalla sua scomparsa». Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, al termine della visita alla nuova aula bunker del distretto di Catanzaro in cui verrà ospitato il maxiprocesso “Rinascita Scott”.

Lo scorso luglio la Giunta regionale, presieduta dalla compianta presidente Santelli, aveva approvato una delibera con la quale era stata messa a disposizione del ministero della Giustizia un immobile di 3.300 metri quadri nell’area ex Sir. Subito dopo, era stato firmato il protocollo d’intesa.

«La Regione – sottolinea Spirlì – ha concesso gli spazi per consentire l’utilizzo questa parte della Fondazione Terina. La giustizia trionferà e finalmente quella malavita, che da secoli devasta questa terra, sarà sconfitta, anche grazie a Jole».

«Si tratta – ha spiegato il procuratore Gratteri durante il sopralluogo – di una vetrina per L’Italia che combatte le mafie. C’è un’attenzione mediatica mondiale. Questa è un’aula all’avanguardia, basti pensare che ci sono 64 telecamere di controllo, il massimo per questo Paese».

«Finalmente – ha commentato il procuratore Falvo – quest’aula vedrà la luce. I lavori sono stati realizzati in tempi record, grazie anche alla testardaggine di Gratteri. L’aula sarà utilizzata da metà gennaio. È una grande opportunità per la giustizia italiana. La ‘ndrangheta deve essere processata qui dove nasce e prolifera. La presenza del ministro è il riconoscimento di un impegno da parte di tutti».

Ad essere “vicini di casa” della nuova aula bunker al momento sono gli utenti del centro protesi Inail, che nell’ambito del polo integrato con l’Asp nel prossimo futuro accoglierà nello stesso stabile anche i pazienti in riabilitazione, e prossimamente le attività di ricerca della Fondazione Dulbecco che si aggiungeranno a quelle già attive con la Fondazione Terina. Di fronte l’aula bunker un altro stabile dismesso ospita le celle frigorifero che il presidente della Fondazione Terina, Gennarino Masi, ha “candidato” per essere il centro regionale logistico di conservazione e distribuzione dei vaccini per il Covid-19.

Ci sarebbe poi anche il progetto privato turistico recettivo legato alla conversione del waterfront, ad oggi ancora sulla carta dovendo passare vari snodi burocratici, o le possibili ricadute positive della zona economica speciale. Ad essere conclusa per prima è però l’aula bunker, con quali ricadute su tutto il resto lo si vedrà con il tempo viste le misure di sicurezza che la stessa esistenza comporterà dover seguire.