Prime multe per qualche attività, così come “richiami” per gli avventori, nel week end prenatalizio

Dopo i controlli effettuati già lo scorso fine settimana, e l’indignazione social per lo stesso scatto ritagliato effettuato dalle scalinate della Cattedrale sui marciapiedi affollati, ieri pomeriggio tra via San Giovanni e Corso Numistrano non sono passate inosservate le auto dei carabinieri e della polizia locale a presidiare il centro cittadino.

Tra le norme del distanziamento sociale e degli altri vincoli legati alle misure da far rispettare per quanto riguarda il contrasto al Covid-19, e quelle già vigenti per il settore, son scattate anche le prime multe per qualche attività, così come “richiami” per gli avventori.

Se infatti tra zona gialla, arancione e rossa, ed ora il decreto legge natalizio, il 2020 per le attività di ristorazione e gli avventori si chiude con ulteriori vincoli e divieti, da inizio pandemia i capi saldi del corretto uso della mascherina, distanziamento sociale ed igiene son rimasti quasi sempre confermati in toto.