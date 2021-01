Il 30 gennaio l’inaugurazione dell’anno giudiziario si terrà del Distretto di Corte d’Appello di Catanzaro nell’aula bunker

L’inaugurazione dell’anno giudiziario del Distretto di Corte d’Appello di Catanzaro si terrà il 30 gennaio alle 10:30 nella nuova aula bunker di Lamezia Terme. Un luogo ampio e capace di contenere le distanze di sicurezza imposte dal Covid è stato scelto quest’anno per il resoconto dell’anno 2020 e per dare inizio ai lavori dell’anno giudiziario 2021.

L’aula bunker misura 3.300 metri quadri, è lunga 103 metri e larga 34 e vi si accede attraverso 3 ingressi separati. La struttura presenta oltre 600 posti che per l’occasione saranno a disposizione dei magistrati, degli avvocati e delle forze dell’ordine del Distretto, oltre ad uno spazio per il pubblico.

Ogni postazione è stata concepita per rispettare le norme di sicurezza anti-Covid. Realizzata, dopo un anno di richieste, da parte del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e del presidente della Corte d’Appello Domenico Introcaso, in vista del maxi-processo “Rinascita-Scott”, istruito dalla Dda di Catanzaro contro le cosche Vibonesi, che prenderà il via il prossimo 13 gennaio, il 15 dicembre scorso è stata teatro di un sopralluogo da parte del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. (ANSA).