La Corte di Cassazione conferma la candidabilità di Paolo Mascaro e l’incandidabilità di Pasqualino Ruberto e Giuseppe Paladino

Incandidabilità confermate per gli ex consiglieri comunali Pasqualino Ruberto e Giuseppe Paladino, candidabilità confermata invece per Paolo Mascaro nel terzo grado di giudizio. La Corte di Cassazione, riunitasi il 30 novembre, non ha mutato i giudizi di primo e secondo grado espressi dopo lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme nel 2017, e così per il sindaco attualmente sospeso viene meno un’incognita sulla tenuta amministrativa.

Ora si attende la decisione da parte del Consiglio di Stato sul ricorso presentato da Silvio Zizza, con l’ex candidato a sindaco dei 5 stelle a chiedere l’annullamento in toto delle elezioni del novembre 2019, e lo stesso organo di giustizia dovrà anche pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva avanzata da sindaco e parte della maggioranza.

Nel mezzo la Prefettura di Catanzaro dovrà indicare la data scelta per il ritorno al voto nelle 4 sezioni annullate, inizialmente ipotizzata per metà febbraio ma che ora potrebbe slittare di circa un mese.