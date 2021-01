Nella tarda serata di ieri intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme in via Salvatore Foderaro per l’incendio in un magazzino.

Interessato dalle fiamme una struttura su unico livello adiacente l’abitazione del proprietario. Il locale era adibito a cucina rustica e magazzino per provviste.

Foto 2 di 2



L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all’attigua abitazione. Non di registrano danni a persone. Le cause del rogo di natura accidentale.