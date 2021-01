Tra oggi e domani è prevista zona arancione su tutta la costa centro settentrionale tirrenica

Nel giorno in cui la Calabria torna in zona gialla per quanto riguarda la pandemia da coronavirus, con il rientro in classe parziale anche per le scuole superiori, a complicare i piani arriva il maltempo.

Tra oggi e domani infatti è prevista zona arancione su tutta la costa centro settentrionale tirrenica, compresa quindi anche la zona del lametino, con piogge e temporali sparsi. Non escluse locali grandinate, raffiche di vento e mareggiate lungo le coste esposte.