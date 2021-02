Tribunale revoca amministratore Cc Due Mari: “Decisione senza contradditorio e Perri si era già dimesso”

La società Centro Commerciale Due Mari, dopo la notizia riportata sulla stampa in merito alla revoca del proprio amministratore per le asserite gravi irregolarità – si legge in una nota stampa – , si vede costretta ad intervenire per amor del vero, e, al fine di evitare false rappresentazioni che potrebbero ingenerare danni di immagine e patrimoniali, evidenziando che prima del deposito del provvedimento del Tribunale di Catanzaro, avvenuto in data 3 febbraio 2021, l’amministratore Perri Pasqualino aveva già rassegnato le proprie dimissioni, a cui seguiva la nomina di un professionista di adeguata competenza.

Leggi anche

Ciò è facilmente evincibile dalla delibera assembleare del Centro Commerciale Due Mari datata 30 gennaio 2021, sottaciuta dal curatore fallimentare che aveva compulsato l’azione di revoca nell’opportuna sede giudiziaria. Vi è da dire inoltre, per una migliore intelligibilità della vicenda, che il giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese a cui fa riferimento l’articolo di stampa, si è svolto peraltro senza il legittimo ontraddittore per una notifica tardiva.

“La decisione del Tribunale delle Imprese di Catanzaro – si legge più avanti – ha quindi risentito della mancanza in atti di un documento significativo per la decisione della domanda scrutinata.

Circostanza quest’ultima – che insieme alle ulteriori censure- che saranno sottoposte al giudice del reclamo, consentirà alla compagine societaria di far luce circa il trasparente operato dell’amministratore, il quale, peraltro, nei mesi scorsi ha tempestivamente notiziato le competenti autorità giudiziarie di tutta una serie di condotte poco cristalline poste in essere da soggetti terzi e privi di legittimazione”.