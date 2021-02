Piogge sparse e temporali isolati previsti domani nell’area del lametino, con allerta meteo di livello giallo, ma parziale miglioramento atteso già da domenica.

Nei prossimi giorni è prevista anche in Calabria un forte abbassamento delle temperature, e la Protezione Civile regionale è già impegnata sul territorio per effettuare il monitoraggio delle situazioni più critiche.

E’ scattata anche la rete di solidarietà per aiutare le persone che si trovano in difficoltà e che non hanno un posto stabile dove ripararsi. Su richiesta del sindaco del Comune di Catanzaro la Protezione Civile ha disposto l’invio di alcuni posti letto e coperte destinate al centro di accoglienza di viale Pio X che saranno destinati ai senzatetto della città. Si tratta di un intervento a tutela delle persone fragili che, in ogni circostanza e soprattutto in presenza di situazioni emergenziali, devono sentire la vicinanza delle Istituzioni.