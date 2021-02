Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenuti alle 22.40 circa di ieri in Via dei Mille nel comune di Lamezia Terme per l’incendio di autovetture.

Inizialmente il rogo ha interessato una Peugeot 3008, successivamente le fiamme si sono propagate ad una Volkswagen Polo parcheggiata poco distante.

Foto 2 di 2



Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza delle vetture e del sito. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.