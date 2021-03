Prima l’esibizione di un duo tedesco, poi ad orario di chiusura l’arrivo dei carabinieri a sanzionare

Prima l’esibizione di un duo tedesco, poi ad orario di chiusura l’arrivo dei carabinieri che con più auto stavano presidiando come ogni sera l’area del passaggio tra piazza Mercato Vecchio, Corso Numistrano e Corso Giovanni Nicotera.

«Più che un Concerto è stata un’azione di Resistenza. Sembra che questo covid sia generato dalla Musica. Grazie infinite a questi due ragazzi tedeschi, ci hanno regalato un pomeriggio fantastico», scrivono online i gestori del Cafe Retro, uno dei locali sanzionati questa domenica per non essere riuscito a far rispettare le norme anticovid davanti alla propria attività.

Dagli ultimi decreti il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.

Per i locali che non rispettano le norme viene inoltre aggiunta una sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.