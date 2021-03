Doveva essere un controllo di routine, ad un anno esatto dall’ultima volta che il teatro aveva aperto i battenti, ma questa mattina amara scoperta in via Cassoli: per un malfunzionamento dell’impianto fognario, dal corridoio esterno tutto il liquido in transito è defluito in platea nel Teatro Grandinetti, andando poi a ristagnare nella buca sottostante il palco.

Intervento così divenuto celere da parte dei tecnici del Comune e della ditta di autospurgo chiamata ad una prima opera di bonifica, anche se ora sarà necessaria una sanificazione di tutta la moquette e delle zone oggetto dell’imprevisto, verificando anche che nel frattempo per il mancato utilizzo della struttura non ci siano altri danni non valutati preventivamente.

Dopo tutti i problemi legati all’agibilità negli anni precedenti, ed ora la pandemia che ha di fatto bloccato ogni attività teatrale e chiuso nuovamente le porte al pubblico e agli attori, un altro aspetto negativo imprevisto con cui dover far fronte.