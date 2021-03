Serie di perdite sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco per i serbatoi di Canneto, Sambiase e Caronte

Si informano gli utenti che So.Ri.Cal oggi ha comunicato l’individuazione di “una serie di perdite sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco” per i serbatoi di Canneto, Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte.

Nella nota si legge che “per consentire la riparazione sarà interrotta l’erogazione idropotabile ai serbatoi sopra indicati dalle 12 alle 20”, mentre ha già dato inizio ai lavori di riparazione in località Francica, Via La Pira e in Via Dei Bizantini, che proseguiranno senza soluzione di continuità fino al completamento ripristino della tubazione.

L’erogazione idropotabile all’utente continuerà regolarmente attingendo a tutti i volumi d’acqua disponibili nei serbatoi, garantiranno il servizio idropotabile, stante i normali consumi idrici, sicuramente ancora per tutta la giornata, pertanto disservizi potrebbero verificarsi solo a partire dal tardo pomeriggio.

Le zone potenzialmente interessate da disagi sono: località Savutano, località Barbuto, località Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, località Caronte, località San. Sidero e località Sant’Ermia.