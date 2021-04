Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questo pomeriggio su viale San Bruno nel comune di Lamezia Terme per un incidente stradale.

La vettura coinvolta, una Citroën C4, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo fuoristrada andando ad impattare violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica. A bordo del veicolo il conducente ed un passeggero. Ambedue, illesi, riuscivano ad abbandonare il veicolo autonomamente.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito. Sul posto Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. Si attende ditta Lamezia Multiservizi per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza del palo dell’illuminazione pubblica danneggiato.