Operazione Alibante, Gratteri: “La gente si fida di noi”. Coinvolto anche un Carabiniere che è un vicesindaco in carica

L’operazione Alibante (personaggio mitologico) della Dda di Catanzaro, che stamane ha portato in carcere 7 persone ed altre 10 ai domiciliari, è iniziata dalla denuncia di due imprenditori soffocati dalla stretta della cosca Bagalà di Gioia Tauro, egemone fino al Tirreno catanzarese.

“Le persone si fidano di noi – ha detto il procuratore Nicola Gratteri in conferenza stampa – e noi le ripaghiamo liberandole dai loro aguzzini”.

“Un clan ben strutturato – gli ha fatto eco il procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla – che si era costruito agganci nella pubblica amministrazione e persino tra gli uomini dello stato, fino ad essere completamente pervasiva.”.

Coinvolti anche due ex sindaci e un vicesindaco in carica. Agli arresti domiciliari sono finiti infatti Giovanni Costanzo, 54 anni, gia’ sindaco di Falerna e in passato anche consigliere provinciale, e Luigi Ferlaino, 53 anni, ex sindaco di Nocera Terinese, entrambi comuni del Catanzarese.

Agli arresti domiciliari e’ finito anche Francesco Cardamone, 40 anni, attuale vicesindaco di Nocera Terinese e carabiniere in servizio ad Amantea, in provincia di Cosenza. Secondo l’accusa appoggiava esternamente gli affari illeciti della cosca Bagalà.