Dai tifosi del Sambiase beni di prima necessità per la famiglia dell’uomo aggredito domenica in Piazza 5 Dicembre

Dopo aver sostenuto a distanza la propria squadra nel penultimo turno casalingo del torneo di Eccellenza, i tifosi del Sambiase scendono in campo anche in favore della famiglia dell’uomo, originario del Bangladesh, che domenica scorsa in Piazza 5 Dicembre è stato vittima di un’aggressione perpetrata da alcuni giovani, episodio su cui stanno indagando le forze dell’ordine.

«Visto il suo ricovero in ospedale dovuto ad una serie di traumi e lesioni, abbiamo deciso di esprimere la nostra vicinanza consegnando alcuni beni di prima necessità», spiegano i tifosi, «tali gesti infami non hanno motivo di esistere e, di certo, non rappresentano la cultura ed il pensiero della nostra amata città. I nostri più cari auguri di una pronta guarigione vanno alla vittima dell’aggressione e alla sua famiglia. Per chi ha compiuto questa vigliaccata, il nostro sdegno più totale».