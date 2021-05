Concetta Amendola ammessa al corso per la nomina alla qualifica dirigenziale di Vice Questore Aggiunto

Il Consiglio di Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato ha scrutinato, per merito, e ammesso al corso per la nomina alla qualifica dirigenziale di Vice Questore Aggiunto, Concetta Amendola, Dirigente dell’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea presso l’Aeroporto di Lamezia Terme, e Corrado Caruso, Funzionario della Divisione PASI della Questura di Catanzaro, nonché promosso alla qualifica di Commissario Capo Mario Perri, Funzionario della DIGOS della Questura.

La lametina Amendola è laureata in Giurisprudenza e abilitata alla professione di avvocato; vincitrice del concorso per Commissari della Polizia di Stato, è entrata in servizio nel 2012, frequentando il corso biennale di formazione, durante il quale ha conseguito anche il “Master di II Livello in Scienze della Sicurezza”. Assegnata, nel 2014, alla Questura di Catanzaro, prestava servizio alla Divisione di Gabinetto, e, poi, alla Divisione Anticrimine; dopo un periodo di aggregazione al Commissariato di Lamezia Terme, ove collaborava anche a varie indagini di polizia giudiziaria, nel 2018 rientrava in Questura, con l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, e, infine, nel 2019, le veniva conferito l’incarico, tuttora ricoperto, di Dirigente dell’Ufficio della Polizia di Frontiera Aerea dell’Aeroporto di Lamezia Terme.