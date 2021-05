Interventi in giornata programmati per perdite idriche sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco

Si avvisano gli utenti che la So.Ri.Cal. S.p.A., rilevando la presenza di perdite idriche sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco diretta ai serbatoi cittadini di Canneto, Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte, ha programmato per la giornata di domani una serie di interventi di riparazione.

Al fine di consentire le riparazioni sarà interrotta l’erogazione idropotabile ai serbatoi sopra indicati dalle 9 alle 16.

Si fa presente alla popolazione che i sistemi di accumulo continueranno ad erogare regolarmente la fornitura idropotabile attingendo a tutti i volumi d’acqua disponibili.

Le zone potenzialmente interessate da disservizi sono: Savutano, Barbuto, Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale San Bruno, Caronte, San Sidero e Sant’Ermia.