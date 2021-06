Ex calciatore della Vigor Lamezia muore durante la partita in onore del fratello defunto

Muore durante la partita per il fratello defunto. Sembra il titolo di una tragedia, è invece una storia vera. E’ accaduto, poche ore fa, a Poggiomarino (Napoli) dove Giuseppe Parrino è stato colto da un infarto che gli è stato purtroppo fatale.

Giuseppe Parrino, 29 anni, ha indossato la maglia bianco-verde della Vigor Lamezia nella stagione 2013/2014 collezionando 7 presenze e, insieme ad altri giovani calciatori, era in campo per ricordare il fratello Rocco, morto a soli 24 anni mentre si allenava in bicicletta. Dire destino beffardo è un eufemismo.

La notizia è stata accolta da incredulità e sgomento negli ambienti del calcio lametino dove Giuseppe era stimato dentro e fuori il rettangolo di gioco. Sovente la vita disegna traiettorie impossibili da circoscrivere tra i confini della razionalità.