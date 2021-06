Corso di formazione Nbcr dei Vigili del Fuoco

Tra le più importanti specialità dei Vigili del Fuoco, ci sono gli interventi tecnici per il contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche. In relazione alla situazione internazionale, i vigili del fuoco con i presidi sul territorio sono preparati anche ad affrontare i rischi cosiddetti non convenzionali, derivanti da eventuali atti criminosi compiuti con armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Fondamentale in questo scenario l’attività formativa per la difesa dal rischio NBCR, cha ha il suo fulcro per l’Italia meridionale nel centro polifunzionale regionale di Lamezia Terme, dove vigili del fuoco provenienti da diverse regioni del sud hanno partecipato al corso di formazione nazionale per operatori Nbcr di terzo livello.

Nell’ambito del corso di formazione, i vigili del fuoco sono stati questa mattina impegnati in alcune esercitazioni pratiche su scenari di intervento di tipo convenzionale e non convenzionale.

Nel video l’intervista all’ispettore antincendi esperto Massimo Conforti, direttore del corso.