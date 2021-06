Nella notte è stata rilevata una drastica riduzione di portata ai serbatoi cittadini di Canneto, Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte. La perdita idrica sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco, in gestione So.Ri.Cal., è stata individuata nei pressi dell’incrocio tra Via Guglielmo Marconi e Via Pitagora; una squadra di tecnici della Società regionale è già sul posto per effettuare la riparazione.

La So.Ri.Cal. S.p.A. fa presente che per effettuare i lavori sarà interrotta l’erogazione idropotabile ai serbatoi e che gli stessi proseguiranno, senza soluzione di continuità, fino alla regolarizzazione delle portate addotte.

Si fa presente alla popolazione che i sistemi di accumulo continueranno ad erogare regolarmente la fornitura idropotabile attingendo a tutti i volumi d’acqua attualmente disponibili.

Le zone potenzialmente interessate da disservizi sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.