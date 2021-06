Fino alla tarda serata interrotta la fornitura idrica diretta ai serbatoi di Canneto, Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte

La So.Ri.Cal. S.p.A., con nota prot. 76 del 24/06/2021, ha ufficialmente comunicato l’interruzione della fornitura idrica diretta ai serbatoi di Canneto, Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte.

Per consentire i lavori di riparazione della condotta di adduzione dovrà esse nuovamente sospesa l’erogazione ai sistemi di accumulo cittadini. Delle squadre, incaricate dalla Società regionale, sono sul posto e procederanno con i ripristini senza soluzione di continuità; successivamente procederanno gradualmente con le operazioni di carico della condotta. L’effettivo ripristino della fornitura idrica è previsto, salvo complicazioni, nella tarda serata.

Le zone interessate dai disagi sono: Savutano, Barbuto, Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Caronte, San. Sidero e Sant’Ermia.