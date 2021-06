La So.Ri.Cal. S.p.A. ha appena comunicato la presenza di 4 nuove perdite idriche, in località Francica e nei pressi dell’attraversamento ferroviario di via Dei Bizantini; queste hanno causato nuovamente una drastica riduzione delle portate addotte ai serbatoi dell’Acquedotto Sambuco – Canneto, Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte.

La sospensione prolungata verificatasi nella giornata di ieri, unitamente alla notizia della riduzione idrica, non hanno consentito ai serbatoi di ricaricassi nelle ore notturne.

La Società regionale, informata dei disservizi che si stanno già verificando sulla rete in distribuzione, a valle del serbatoio di Canneto, sta programmando gli interventi di riparazione che inizieranno a breve, pertanto nella giornata di oggi potrebbero verificarsi disservizi idrici.

Le zone interessate dai disagi sono: Savutano, Barbuto, Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Caronte, San. Sidero e Sant’Ermia.