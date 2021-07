Cambio alla guida del commissariato lametino, Antonino Cannarella prende il posto di Raffaele Pelliccia

Si insedierà, nei prossimi giorni, il nuovo dirigente del Commissariato di Lamezia Terme, Primo Dirigente della Polizia di Stato Antonino Cannarella, che avvicenderà il Primo Dirigente Raffaele Pelliccia, designato alla direzione del Commissariato di P.S. di Nola.

Antonino Cannarella, laureato in Giurisprudenza, in Polizia dal 1988, nel corso della sua carriera, ha prestato servizio alla Squadra Mobile della Questura di Palermo, all’Ufficio dell’Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa, alla DIA di Reggio Calabria, Catanzaro e Bologna, nonché, una volta promosso Primo Dirigente, nel 2016, alla DIA di Roma, quale Capo della Seconda Divisione del Primo Reparto. Dal 10 agosto 2017 ha diretto il Commissariato di P.S. di Siderno.

Al neo dirigente del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme il Questore della provincia di Catanzaro, anche a nome di tutti i colleghi della Questura, ha formulato i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che egli saprà, anche in questo nuovo importante incarico, conseguire gli ottimi risultati che hanno caratterizzato tutta la sua brillante carriera.

A Raffaele Pelliccia, il Questore, nel corso di una sobria cerimonia di commiato, svoltasi nei giorni scorsi presso il Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, ha dato atto dei brillanti risultati ottenuti dall’Ufficio nel corso della sua, ancorchè breve, permanenza, grazie anche al lavoro egregio svolto da tutto il personale che ha saputo dirigere con dedizione e competenza, augurandogli le migliori fortune nel nuovo incarico e rinnovati successi professionali